США объявили крупную награду за данные хакеров из DarkSide

Власти Соединенных Штатов готовы выплатить до $10 млн за информацию, которая позволит раскрыть личность руководителей хакерской группировки DarkSide, взломавшей в мае системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline, сообщает ТАСС.

"Госдепартамент объявил вознаграждение в размере до $10 млн за информацию, которая поможет установить местонахождение и личность тех, кто занимает ведущее положение в международной преступной группировке DarkSide, использующей вирусы-вымогатели" , - говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Госдепартамента.

Ведомство обещает выплатить дополнительно $5 млн тому, кто поспособствует задержанию или предъявлению обвинений этим хакерам.