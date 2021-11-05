ДТП с харьковским мажором: горожане требуют наказания виновного
Харьковский бизнесмен и член исполнительного комитета городского совета Александр Давтян заявляет, что бизнес и общественность намерены не дать остаться безнаказанным 16-летнему водителю Infiniti Николаю Харьковскому, подозреваемому в совершении ДТП с одним погибшим и тремя пострадавшими, сообщает УНИАН.
Об этом Давтян сказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1, выступая от имени харьковских бизнесменов.
"Мы решили, что нельзя давать такому человеку и его родителям быть безнаказанными. А еще самое главное, я думаю, - это дать понять вот таким "Колям", что они не отмажуться. Мы сделаем все, что можно, чтобы было решение суда законное", - сказал Давтян.
Бизнесмен считает, что родители 16-летнего юноши должны "благодарить, что он сядет в тюрьму".
"Иначе где-нибуть на улице за его борзоту его прибили бы", - отметил Давтян.
Он заявил, что общественность и харьковский бизнес будут пытаться делать так, чтобы дело несовершеннолетнего виновника смертельного ДТП не затягивалось.
"Наказывать родителей наверное надо, потому что там что-то в семье не очень правильно. Младший ребенок, который на три года младше этого Коли, тоже ведет себя неадекватно", - сказал Давтян.