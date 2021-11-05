ДТП с харьковским мажором: горожане требуют наказания виновного

Харьковский бизнесмен и член исполнительного комитета городского совета Александр Давтян заявляет, что бизнес и общественность намерены не дать остаться безнаказанным 16-летнему водителю Infiniti Николаю Харьковскому, подозреваемому в совершении ДТП с одним погибшим и тремя пострадавшими, сообщает УНИАН.

Об этом Давтян сказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1, выступая от имени харьковских бизнесменов.

"Мы решили, что нельзя давать такому человеку и его родителям быть безнаказанными. А еще самое главное, я думаю, - это дать понять вот таким "Колям", что они не отмажуться. Мы сделаем все, что можно, чтобы было решение суда законное" , - сказал Давтян.

Бизнесмен считает, что родители 16-летнего юноши должны "благодарить, что он сядет в тюрьму".

"Иначе где-нибуть на улице за его борзоту его прибили бы" , - отметил Давтян.

Он заявил, что общественность и харьковский бизнес будут пытаться делать так, чтобы дело несовершеннолетнего виновника смертельного ДТП не затягивалось.