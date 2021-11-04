Минздрав разрешил тестирование таблеток от COVID-19

Министерство здравоохранения разрешило спытать в Украине препараты против коронавирусной инфекции производства компаний Pfizer и Merck, сообщает Корреспондент.

Об этом в четверг, 4 ноября, говорится в соответствующем приказе Минздрава. Речь идет о препарате от коронавируса Ритонавир производства Pfizer в таблетках по 150 мг. Лекарство будут тестировать на тех, кто контактировал с больными COVID-19.

Таблетки MK4482-013 Молнупинавир производства Merck будут проходить клинические испытания на базе городской студенческой больницы Харьковского городского совета. Их будут тестировать на взрослых, проживающих с больными COVID-19.

Известно, что в Великобритании регулятор по вопросам лекарственных средств одобрил применение первых таблеток для лечения COVID-19 Молнупинавир компании Merck.