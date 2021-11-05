Лавров продолжает избегать "нормандской" встречи - Кулеба

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров продолжает избегать встречи в нормандском формате. Об этом заявил в эфире политического шоу "Право на владу" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.﻿, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

По словам Кулебы, недавно Министерство иностранных дел России направило нормандской четверке свое видение заключительного документа, который должны будут подписать стороны после потенциальной встречи.