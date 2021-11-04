Боевики обстреляли КПВВ Золотое

На Донбассе со стороны незаконных вооруженных формирований из миномета был обстрелян контрольный пункт въезда-выезда Золотое, сообщает Корреспондент.

По данным пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) 3 ноября в период с 18:57 до 19:25 в районе населенного пункта Золотое-5 враг открыл огонь из миномета калибра 82 мм.

"В результате указанного обстрела получили повреждения фортификационные сооружения прикрытия КПВВ" , - говорится в сообщении.

Об обстреле КПВВ сообщено миссии ОБСЕ.