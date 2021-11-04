Украинским железнодорожникам повысят зарплаты

Укрзализныця с 1 декабря 2021 года планирует поднять тарифные ставки и должностные оклады железнодорожников на 10%, сообщает Корреспондент.

Об этом в четверг, 4 ноября, известила пресс-служба компании со ссылкой на главу правления УЗ Александра Камышина. Он отметил, что повышение тарифных ставок и должностных окладов стало возможным благодаря "положительным операционным и финансовым результатам последних месяцев".

Это уже второе повышение зарплат железнодорожников за 2021 год. Укрзализныця с июня повысила на 10% часовые тарифные ставки и должностные оклады работников, имеющих оклад менее 30 тыс. грн.

Известно, что за 9 месяцев 2021 года чистый убыток Укрзализныци втрое сократился по сравнению с результатами за первые полгода 2021 - с 1,4 млрд грн до 468,8 млн грн. В сентябре чистая прибыль УЗ составила 321,9 млн грн.