Кабмин обновил условия выдачи COVID-сертификата о выздоровлении

Со следующей недели, начиная с понедельника 8 ноября, невакцинированные украинцы, переболевшие коронавирусной инфекцией, смогут получить цифровой COVID-сертификат об выздоровлении от болезни, который будет позволять на протяжении 90-ти суток без ограничений работать, посещать заведения и передвигаться в желтой и красной зонах карантина, сообщает Корреспондент.

Как уточнили﻿ в МОЗ, этот сертификат будет доступен только тем, у кого врач установил COVID-19 с момента запуска функционала нового сертификата.

"Если диагноз был установлен до появления нового типа сертификата, то есть в 2020 или раньше в 2021 году, то человек не сможет сгенерировать его. Также не получат цифровой COVID-сертификат украинцы, которые после получения положительного ПЦР-теста не обращались к врачу. Потому что медицинский работник не внес данные о болезни в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ)" , - объяснили в ведомстве.

Сертификат можно будет сгенерировать в приложении или на портале "Дія через 15 дней после подтверждения врачом диагноза COVID-19 в электронной системе здравоохранения.