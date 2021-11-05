Запуск миссии Crew Dragon-3 на МКС отложили из-за непогоды

Запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon-3 к Международной космической станции (МКС), планировавшийся в среду, перенесен, по меньшей мере, до 8 ноября из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает Интерфакс-Украина.

"NASA и SpaceX отказываются от запуска корабля 6-го или 7-го ноября из-за неблагоприятных погодных условий" , - говорится в сообщении на сайте NASA.

Отмечается, что теперь ближайшая возможность запуска корабля Crew-3 к МКС назначена на 8 ноября в 21:51 по североамериканскому восточному времени (4:51 по Киеву).

По информации NASA, в ранее планируемую для запуска дату - 6 ноября на Восточном побережье США ожидаются сильные ветры, кучевые облака и грозы. В NASA отмечают, что возвращение экипажа космического корабля Crew Dragon-2 с МКС также переносится - на 7 ноября.