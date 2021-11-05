Врач Саакашвили настаивает на переводе политика в многопрофильную клинику

Личный врач экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, больше месяца продолжающего голодовку в Руставской тюрьме, Николоз Кипшидзе вновь высказал мнение о необходимости его перевода в многопрофильную клинику, сообщает Интерфакс-Украина.

Комментируя после посещения Саакашвили в тюрьме информацию о проблемах с памятью у экс-президента, врач заявил журналистам, что это не должно удивлять, если учитывать факт голодовки, стресса, перенесенной в прошлом коронавирусной инфекции (COVID-19) и "целого букета" проблем. Кипшидзе считает, что следует ожидать ухудшение состояния Саакашвили.

"Когда я вошел, сначала мы рассмотрели последние тесты, которые были сделаны сегодня вечером. В тестах ничего такого серьезного не было, однако кое-что ухудшилось. Не скажу, что мы увидели какие-то драматичные показатели. (...) Его состояние такое же, как было вчера, понемногу ухудшается. Так что, это не новое. Во время голодовки человеку становится хуже, и у нас будет больше проблем впереди" , - сказал он, подчеркнув, что считает, что Саакашвили нужна госпитализация.

"Во время голодовки повреждается не только печень, а весь организм. Поэтому его должны осмотреть много специалистов" , - заявил Кипшидзе, отметив, что именно поэтому необходимо перевести Саакашвили в многопрофильную больницу.

Кипшидзе также сообщил, что Саакашвили отказывается встречаться с существующим консилиумом врачей до тех пор, пока не будет допущен к нему альтернативный консилиум, в который войдет его личный врач из Голландии, лечивший его во время заболевания коронавирусной инфекцией, и еще несколько других врачей.