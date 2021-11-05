Кулеба рассказал суть предстоящей хартии Украины и США

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в эфире политического шоу "Право на владу", о чем будет новая хартия партнерства Украины и США.

По словам Кулебы, новая хартия партнерства Украины и США подразумевает выход украинско-американских отношений на новый уровень.

"Есть доверие и взаимопонимание между президентами и государственные машины обеих стран заработали для углубления этих отношений. Это о большем сотрудничестве безопасности, больше поддержки со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, большей торговле между нашими странами, потому что нам нужно продвигать экспорт и привлекать инвестиции," и это также о кибербезопасности, об укреплении кибербезопасности нашего государства. Именно об этом будет эта хартия" , - сказал Кулеба.

Как известно, 10 ноября состоится заседание Комиссии стратегического партнерства, на котором и будет подписан этот документ.