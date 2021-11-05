Маск после победы в суде потроллил Безоса

Федеральный суд США принял решение в пользу компании Илона Маска SpaceX и отклонил иск Blue Origin Джеффа Безоса касательно контракту с NASA.﻿ Речь идет о полете на Луну. Маск в свою очередь потроллил Безоса, сообщает Обозреватель.

По информации CNBC, cумма контракта между SpaceX и NASA составляет 2,9 миллиарда долларов. Спор сводился к условиям тендера и безопасности полета модулей для высадки человека на спутник Земли.

В иске отмечалось, что компания Маска не собирается проводить анализ готовности к полету перед запуском каждого элемента HLS, а без этого NASA якобы не могло отдать тендер SpaceX.

После решения суда Маск решил потроллить Безоса, опубликовав в Twitter кадр из фильма "Судья Дредд" с подписью "Вас осудили".

Реакция Илона Маска на победу в суде.

Напомним, что иск к NASA компания Blue Origin подала в августе.