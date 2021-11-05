Генерал США дал совет украинским военным для приближения к НАТО

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес дал совет украинским военным, который поможет приблизить страну к членству в НАТО, сообщает Лента.Ру.

По словам американского генерала, необходимо обновить офицерский состав войск Украины молодыми военными, которые владеют английским языком.

"Офицерам необходимо предоставлять возможность изучать английский язык, поскольку они будут выполнять все больше и больше операций с западными вооруженными силами, особенно, если мы продолжаем двигаться к членству в НАТО" , — сказал он в эфире YouTube-канала «Исландия»..

Ходжес добавил, что в случае, если офицеры смогут общаться на английском языке, то «это окупит огромные дивиденды».