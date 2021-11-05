Неугомонные дети устроили родителям "незабываемый" день

Жизнь с маленькими детьми никогда не бывает скучной. Как только непоседы затихают на несколько минут – это совсем не означает, что можно расслабиться, сообщает Обозреватель.

В сети родители часто делятся кадрами "катастроф", инициаторами которых стали их дети. Далее фото проделок неугомонных малышей, которые не на шутку разозлили родителей.

Брат с сестрой отлично поработали над новым дизайном папиного авто.

Малыши разрисовали капот папиной машины. Источник: Reddit/UserNameIsBack

Маленькая озорница рассыпала корм для животных по всей комнате.

Девочка сделала хаос в доме. Источник: Reddit/8slipknot8

Игрушка слайм прилипла к волосам девочки, после чего ее невозможно было отодрать.

Девочка прилепила слайм на волосы. Источник: Reddit/the-artful-bodger

Если дети замолчали хоть на несколько минут – нужно обязательно проверить, все ли в порядке.

Сестры развлекались в другой комнате, пока мама не видела. Источник: Twitter/OmoKiikan

Малыш вылез на верхнюю полку на складе бытовой техники.

Малыш устроил опасные игры на складе. Источник: Reddit/AwaitingCombat

Хулиганка залезла в ведро с белой краской.

Девочка забралась в ведро с краской. Источник: Reddit/AyrtonTV

Мальчик решил стать негритенком и обмазался черной краской.

Малыш вымазался в черной смеси. Источник: Twitter/XplodingUnicorn

Малыш за несколько секунд после заливки тротуара пробежался по свежему бетону.

Малыша на стройке лучше не оставлять без присмотра ни на секунду. Источник: Reddit/kansa04

Ребята сделали себе "модную" прическу с помощью машинки для стрижки.