Неугомонные дети устроили родителям "незабываемый" день

Жизнь с маленькими детьми никогда не бывает скучной. Как только непоседы затихают на несколько минут – это совсем не означает, что можно расслабиться, сообщает Обозреватель.

В сети родители часто делятся кадрами "катастроф", инициаторами которых стали их дети. Далее фото проделок неугомонных малышей, которые не на шутку разозлили родителей.

Брат с сестрой отлично поработали над новым дизайном папиного авто.

Малыши разрисовали капот папиной машины
Малыши разрисовали капот папиной машины. Источник: Reddit/UserNameIsBack

Маленькая озорница рассыпала корм для животных по всей комнате.

Девочка сделала хаос в доме.
Девочка сделала хаос в доме. Источник: Reddit/8slipknot8

Игрушка слайм прилипла к волосам девочки, после чего ее невозможно было отодрать.

Девочка прилепила слайм на волосы.
Девочка прилепила слайм на волосы. Источник: Reddit/the-artful-bodger

Если дети замолчали хоть на несколько минут – нужно обязательно проверить, все ли в порядке.

Сестры развлекались в другой комнате, пока мама не видела
Сестры развлекались в другой комнате, пока мама не видела. Источник: Twitter/OmoKiikan

Малыш вылез на верхнюю полку на складе бытовой техники.

Малыш устроил опасные игры на складе.
Малыш устроил опасные игры на складе. Источник: Reddit/AwaitingCombat

Хулиганка залезла в ведро с белой краской.

Девочка забралась в ведро с краской.
Девочка забралась в ведро с краской. Источник: Reddit/AyrtonTV

Мальчик решил стать негритенком и обмазался черной краской.

Малыш вымазался в черной смеси
Малыш вымазался в черной смеси. Источник: Twitter/XplodingUnicorn

Малыш за несколько секунд после заливки тротуара пробежался по свежему бетону.

Малыша на стройке лучше не оставлять без присмотра ни на секунду
Малыша на стройке лучше не оставлять без присмотра ни на секунду. Источник: Reddit/kansa04

Ребята сделали себе "модную" прическу с помощью машинки для стрижки.

Мальчики поиграли в стилистов.
Мальчики поиграли в стилистов. Источник: Reddit/passingglans

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