У депутатов Киевсовета начали проверять COVID-документы

В Киевском городском совете от депутатов на входе в здание теперь требуют сертификат о вакцинации от коронавируса или свежий отрицательный ПЦР-тест, или же справку о выздоровлении от болезни, сообщает Корреспондент.

Об этом говорится на Официальном сайте Виталия Кличко. Он подчеркнул, что такие меры начали действовать в учреждении с 4 ноября.

"Без перечисленных документов попасть в сессионный зал будет невозможно" , - сказал Кличко во время заседения Киевсовета.

Строгие ограничительные меры Кличко объяснил пребыванием Киева в красной карантинной зоне.

"Мы сегодня проводим заседания в условиях ограничений красной зоны. И должны неукоснительно придерживаться противоэпидемических правил, по которым живут киевляне. Правила едины для всех киевлян. И депутаты Киевсовета - не исключение" , - сказал мэр.

Он добавил, что собрание большого количества депутатов в одном зале уже является массовым мероприятием. Следовательно, наличие документов, подтверждающих безопасность человека для других - это необходимость.