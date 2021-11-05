У депутатов Киевсовета начали проверять COVID-документы
В Киевском городском совете от депутатов на входе в здание теперь требуют сертификат о вакцинации от коронавируса или свежий отрицательный ПЦР-тест, или же справку о выздоровлении от болезни, сообщает Корреспондент.
Об этом говорится на Официальном сайте Виталия Кличко. Он подчеркнул, что такие меры начали действовать в учреждении с 4 ноября.
"Без перечисленных документов попасть в сессионный зал будет невозможно", - сказал Кличко во время заседения Киевсовета.
Строгие ограничительные меры Кличко объяснил пребыванием Киева в красной карантинной зоне.
"Мы сегодня проводим заседания в условиях ограничений красной зоны. И должны неукоснительно придерживаться противоэпидемических правил, по которым живут киевляне. Правила едины для всех киевлян. И депутаты Киевсовета - не исключение", - сказал мэр.
Он добавил, что собрание большого количества депутатов в одном зале уже является массовым мероприятием. Следовательно, наличие документов, подтверждающих безопасность человека для других - это необходимость.