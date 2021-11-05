ВСУ намерены увеличить число "Байрактаров"

Высшее военное руководство Вооруженных сил вынуждено было применить Bayraktar после того, как российские наемники убили и ранили нескольких украинских военных, а ОБСЕ и дипломатия не сработали, чтобы успокоить оккупантов, сообщает Укринформ.

Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Шаптала в эфире программы "Право на владу" на канале "1+1".

«Мы видели, что шел обстрел наших солдат. Они (российские оккупационные войска – ред.) нарушили Минские соглашения, они поставили прицепную артиллерию, которая обстреливала наши позиции, где погиб наш военнослужащий и был ранен. После того как было сказано, что ОБСЕ не сработало, не сработала нота дипломатии, после этого главком (главнокомандующий ВСУ – ред.) принял решение ответить стрельбой из Bayraktar» , - отметил Шаптала.

Отвечая на вопрос, почему украинские военные не применили артиллерию, он ответил: «Артиллерия – это как раз и было бы нарушение Минских соглашений».﻿ Шаптала также отметил, что российские оккупационные войска не только начали артиллерийские обстрелы украинских позиций, но и подтянули свою артиллерию на передний край.

«Они нарушили расстояния, на которые должны были отвести свою артиллерию, они вытащили ее снова на передний край» , - сообщил Шаптала, добавив, что украинские военные и дальше будут применять все необходимое оружие в ответ на обстрелы боевиков.