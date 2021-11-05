Канада анонсировала бустерную вакцинацию населения

Крупнейшая канадская провинция Онтарио намерена в ближайшие месяцы прививать большинство населения бустерной дозой вакцины от COVID-19.﻿ Об этом во время пресс-конференции в Торонто рассказал главный санитарный врач Онтарио Киеран Мур, сообщает Укринформ.

По его словам, сначала на вакцинацию будут претендовать наиболее уязвимые группы населения. Так, уже на этой неделе на третью прививку смогут записаться жители Онтарио старше 70 лет, медики, представители коренных народов, а также люди, ранее получившие две дозы прививки AstraZeneca.

Впрочем, уже в начале следующего года все жители провинции старше 12 лет, получившие вторую дозу не раньше полугода назад, смогут записаться на третью прививку.

При этом Мур подчеркнул, что бустерная доза не будет обязательной и полностью вакцинированными будут считаться все люди, получившие две прививки.

В Онтарио действуют строгие ограничения для невакцинированных от COVID-19 людей, которым закрыт вход в большинство помещений. На провинцию приходится свыше трети общего населения Канады.