США следят за активностью РФ у границы с Украиной - ОБСЕ

Соединенные Штаты знакомы с материалами о необычной военной активности России у границы с Украиной и внимательно наблюдают за развитием ситуации в регионе. Об этом заявила в. о. заместителя руководителя миссии США при ОБСЕ Элизабет Розенсток-Силлер на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, сообщает Укринформ.

"Нам известны публичные сообщения о необычной военной активности России вблизи Украины. Я не могу говорить о российских намерениях, но мы, как всегда, внимательно наблюдаем за регионом. И как мы четко заявляли в прошлом, любые эскалационные или агрессивные действия будут вызывать большую обеспокоенность у Соединенных Штатов. Мы продолжаем поддерживать деэскалацию в регионе и дипломатическое урегулирование конфликта на востоке Украины" , - заявила она.

Американская дипломатка напомнила, что продолжающаяся уже восьмой год российская агрессия в Украине унесла уже более 13 тыс. жизней, десятки тысяч человек получили ранения, еще около 1,6 млн человек стали внутренне перемещенными лицами.