Легендарная ABBA выпустила альбом после 40-летней паузы

Новый альбом легендарной шведской группы ABBA под названием Voyage вышел на стриминговых сервисах, сообщает УНИАН.

В новый альбом вошли десять треков. Шведская группа планирует весной 2022 года представить альбом на концерте с использованием голограмм. Его проведут на арене в Олимпийском парке Лондона, которую специально для этого построили.

Альбом Voyage стал девятым. Прошлый альбом The Visitors был выпущен в ноябре 1981 года.

Шведский поп-квартет ABBA (Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад) был образован в 1972 году и просуществовал 10 лет. Музыканты победили на Евровидении в 1974 году и записали большое количество хитов, которые сейчас являются классикой поп-музыки. На основе этих песен был создан мюзикл Mamma mia, который затем экранизировали. Летом 2018 года на экраны вышла вторая часть картины.