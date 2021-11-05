Toyota похвасталась рекордными продажами

Японская автомобилестроительная компания Toyota сообщила о рекордных продажах и чистой прибыли в первой половине текущего финансового года, сообщает Укринформ.

Продажи были благоприятными в Северной Америке, где спрос стремительно восстанавливается в связи с ослаблением пандемии.

Toyota заявила, что сумма продаж всей группы в период с апреля по сентябрь составила около 135 млрд долларов. Чистая прибыль выросла на 142% до 13 млрд долларов.

Компания была вынуждена сократить выпуск своей продукции с августа из-за коронавирусных локдаунов в Юго-Восточной Азии. Однако ей удалось минимизировать влияние пандемии путем улучшения поставок полупроводников и других комплектующих.

Автомобилестроительная компания повысила свой прогноз чистой прибыли для финансового года, который заканчивается в марте, с 20 млрд до 21,8 млрд долларов.