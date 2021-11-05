Курс валют НБУ на 5 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 5 ноября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 4 ноября, упал на 5 коп до 26.19 за 1 доллар.

Курс евро упал на 8 коп до 30.28 за 1 евро.

Рубль подорожал на 3 коп до 3.67 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 35 коп до 35.46 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка упал на 5 коп до 28.69 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 4 коп до 6.58 за 1 польский злотый.