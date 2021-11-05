Курс валют НБУ на 5 ноября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 5 ноября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 4 ноября, упал на 5 коп до 26.19 за 1 доллар.
Курс евро упал на 8 коп до 30.28 за 1 евро.
Рубль подорожал на 3 коп до 3.67 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подешевел на 35 коп до 35.46 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка упал на 5 коп до 28.69 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 4 коп до 6.58 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.190000
|EUR
|Евро
|30.284800
|RUB
|Рубль
|0.367050
|GBP
|Фунт стерлингов
|35.460000
|CHF
|Швейцарский франк
|28.691900
|PLN
|Польский злотый
|6.580400