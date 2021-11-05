В Австрии ужесточают ограничения для невакцинированных

В Вене, Австрия, в рамках борьбы с кор﻿онавирусом, власти решили ограничить доступ невакцинированных жителей страны к парикмахерским и ресторанам, сообщает Корреспондент.

Как передает издание The Local, для посещения мест массового скопления людей в Вене, теперь необходимо будет показать сертификат о вакцинации или документ о выздоровлении. При этом отрицательный тест не даст права на посещение таких мест.

Уточняется, что это правило касается всех гастрономических заведений, то есть ресторанов, кафе и баров. А также мест, где предоставляются услуги, требующие тесного физического контакта, например, салоны красоты, парикмахерские и массажные кабинеты. Кроме того, невакцинированным запрещается посещать мероприятия с участием более 25 человек.

Мэр Вены Микаэль Людвиг сказал, что новые правила вступят в силу "в конце следующей недели", не указав конкретной даты.

Известно, что около 64% ​​жителей Вены полностью вакцинированы.