Аваков рассказал о своем постковидном состоянии

Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что после перенесенного COVID-19 чувствует себя хорошо. Об этом он рассказал в эфире телеканала Украина 24.

"Хорошо себя чувствую. Не так хорошо, как в юности, но хорошо себя чувствую" , - сообщил Аваков.

Он отметил, что болезнь протекала легко из-за того, что он привился от коронавируса.