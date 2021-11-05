Основные правила: как выбрать полезный йогурт

Кто не любит перекусить вкусненьким йогуртом или выпить стакан перед сном? Фруктовые, ягодные, с сахаром и без, и все одинаково полезны. Но так ли это на самом деле и все ли йогурты являются такими качественными, как об этом пишут на этикетке – стоит разобраться и развеить мифы, сообщает Обозреватель.

Нутрициолог Богдана Тарасюк поделилась основными правилами, которыми следует руководствоваться при выборе йогурта. Опубликовано в Instagram.

Срок годности

Ну куда же без него? В идеале он должен быть от 5-7 до 10 дней.

Срок годности йогурта должен быть от 5 до 10 дней

Живые и активные культуры

Именно такую отметку ищите на упаковке. А если таковая отсутствует, то и о пользе здесь говорить нечего.

Содержимое сахара

В натуральном/классическом йогурте не должно быть сахара. Чего не скажешь о йогуртах с наполнителями – сахар там на первом месте. Если же хочется добавить немного сладкого вкуса, можно разнообразить продукт фруктами или ягодами.

Натуральный йогурт не должен включать в себя сахар

Калорийность

Натуральный полезный йогурт имеет не более 70 ккал на 100 г. Если вдруг наткнулись на псевдонатуральный с более высокой калорийностью, то хорошо присмотритесь и поищите еще "удобрения" и "наполнители".

Эксперт также отмечает, что практически все йогурты включают в себя крахмал и если вы слишком придирчивы в этом плане, то совет – избегайте таких продуктов. Хотя производители очень часто и не упоминают о крахмале из-за малого количества, но его наличие легко проверить. Добавьте несколько капель йода – если в йогурте есть крахмал, то продукт изменит цвет на синий или зеленый. Также крахмал может быть под маркировкой Е1422. При этом ничего страшного в крахмале нет – благодаря ему консистенция более приятная.

Во всех йогуртах есть крахмал и агар-агар, но на качество они не влияют

Так же если видите в составе агар-агар – не бояться, на натуральность он не влияет. То же касается пектина и каррагинана. ﻿Глюкоза, декстроза, мальтодекстрин и все в таком роде – это простые сахара.