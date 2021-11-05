Топ 10 локаций украинского курорта, которые стоит увидеть в любой сезон

Но сегодня, чтобы полюбоваться красивыми морскими пейзажами и курортными достопримечательностями, а также увидеть районы с исторической ценностью, не обязательно куда-то ехать: с помощью современных технологий можно перенестись на курорт, не вставая с дивана, пишет Travel, РБК-Украина.

Для тех, кто любит Бердянск и Азовское море, мы подготовили ТОП-10 интересных локаций в этом курортном городе, за которыми можно наблюдать онлайн в режиме реального времени.

№1 – Приморская площадь и инсталляция "Я люблю Бердянск"

Сердце Бердянска – Приморская площадь – без преувеличения самое посещаемое место на курорте, которое любят как горожане, так и туристы. Локация расположена возле центрального пляжа и морского порта, поэтому здесь почти круглые сутки кипит жизнь.

Современный вид площадь приобрела в начале нулевых после масштабной реконструкции, заполучив узнаваемые арт-объекты города – оригинальные памятники "Бычку-кормильцу", "Сантехнику", "Кресло желаний", большие солнечные часы, а также фонтан-карту Бердянской косы.

Фото: Инсталляция

Одним из популярных мест на площади является небольшой сквер со скамейками для отдыха, тенистый днем и хорошо освещенный вечером.

Инсталляция "Я Бердянск" в центре сквера – еще одна известная бердянская локация для фотосессий, намного более притягательная для туристов, чем стоявший здесь до 2019 года памятник Ленину.

№2 – ротонда или беседка "Бердянск"

Ротонда расположена на набережной недалеко от морского порта, вниз от нее ведет лестница к центральному пляжу.

Будучи одним из самых молодых сооружений в историческом центре Бердянска, которое появилось на карте города в начале 2000-х, эта беседка органично вписалась в общую архитектурную композицию Приморской площади и стала неофициальным символом курорта.

Фото: Ротонда "Бердянск (предоставлено НМП "Бердянск")

Примечательно, что изначально ее проектировали с исключительно практической целью - скрыть ливневый водоотвод.

№3 – Верхний Бердянский маяк

Одна из главных исторических достопримечательностей Бердянска, Верхний Бердянский маяк един в двух лицах. Красно-белая маячная башня высотой более 30 метров, которая указывает судам путь в порт в акватории залива, была построена в послевоенные годы и по сей день используется по прямому назначению.

Фото: Верхний Бердянский маяк (предоставлено НМП "Бердянск")

Веб-камера с видом на Верхний маяк установлена в микрорайоне АЗМОЛ и показывает панораму западной части города на фоне Бердянского залива. Ниже маяка виден один из старейших городских районов - Лиски; также в объектив камеры попадают смотровая площадка возле маяка, армянский хачкар в виде каменной стелы с высеченным на ней крестом и расположенный ближе к западной окраине Бердянска микрорайон АКЗ.

№4 – морской порт Бердянска

Бердянский морской торговый порт – это современный портовый комплекс и единственный действующий морской транспортный узел Запорожской области.

Фото: Порт в Бердянске - единственный действующий морской транспортный узел Запорожской области (предоставлено НМП "Бердянск")

№5 – площадь Единства

Площадь Единства, ранее известная как площадь Первого бердянского совета, находится в самом центре города, рядом со зданием исполкома, гостиницей "Бердянск" и местным дворцом культуры им. Т.Г. Шевченко.

Фото: Площадь Единства расположена в самом центре города (предоставлено НМП "Бердянск")

Эта часть курорта относится к административно-деловому центру Бердянска, поэтому на аллеях сквера всегда есть неторопливо прогуливающиеся или спешащие по своим делам люди. А непрерывное круглогодичное вещание позволяет воочию наблюдать сезонные перемены во внешнем облике города и движение в его самой оживленной части.

№6 – сквер Пушкина

Сквер Пушкина с памятником известному поэту – еще один зеленый уголок в историческом центре Бердянска, который получил украшение в виде большого фонтана после реконструкции в 2000 году.

Сам сквер был заложен в 20-х годах минувшего века на месте рыбного рынка и двух больших рыбных магазинов. Его первое название - Пионерский - никакой связи с историческими событиями не имело, зато успешно стирало память о недавнем прошлом этой части города. В 1973 году сюда переместили скульптуру А.С. Пушкина, до этого стоявшую в центральном парке П. Шмидта, а сквер переименовали, теперь вполне обоснованно, в честь поэта.

Фото: Сквер Пушкина в Бердянске создали еще в 20-х годах минувшего века (предоставлено НМП "Бердянск")

№7 – "Третий пляж"

Расположенный в микрорайоне Слободка Третий пляж заслуженно считается одним из самых лучших среди пляжных локаций в пределах городской застройки. Здесь пологий вход в воду, широкая полоса песка, сам район достаточно удален от территории порта и делового центра, но при этом находится довольно близко к основной городской инфраструктуре. Как и остальные пляжные зоны Бердянска, Третий пляж бесплатный для посещения, оборудован теневыми навесами, кабинками для переодевания и пунктами проката шезлонгов.

Фото: Третий пляж в микрорайоне Слободка (предоставлено НМП "Бердянск")



№8 – Бердянский залив крупным планом

Неглубокий, теплый и почти всегда спокойный Бердянский залив обязан своему появлению в северо-восточной части Азовского моря двум косам - Обиточной, которая образует западное побережье водоема, и Бердянской, которая является его восточным берегом. Сам Бердянск лежит в вершине залива, поэтому большая часть городских пляжей выходят именно к нему.

Фото: В зимнее время Бердянский залив покрыт льдом, оттаивая и замерзая несколько раз (предоставлено НМП "Бердянск")

Со стороны Бердянской косы находятся заповедные остров Малый Дзендзик, ближе к ее основанию, и полуостров Большой Дзендзик, практически возле оголовка. Кроме самого Бердянска, на берегу водоема лежит город Приморск и несколько небольших населенных пунктов.

В любое время года с помощью веб-камер можно любоваться панорамой залива, особенно впечатляющей на закате, когда водная гладь окрашена угасающими лучами солнца.

Фото: Бердянская коса (предоставлено НМП "Бердянск")

№9 – Пляжи Бердянской косы

Лучшие пляжные локации курорта находятся, безусловно, на Бердянской косе. Все ее восточное побережье представляет собой полосу бесплатных просторных пляжей, покрытых мелким и чистым песком с небольшой примесью ракушки.

Фото: Здесь уединение и тишина царят круглый год (предоставлено НМП "Бердянск")

№10 – колесо обозрения

Популярный аттракцион, который есть в большинстве городов, в Бердянске еще и является одним из самых больших среди себе подобных в Украине. Выше 50-метрового колеса обозрения "Мираж" на курорте только 100-метровое сооружение телевышки, поэтому с его верхней точки весь город виден как на ладони.

Колесо установлено рядом с Приморской площадью, но заметно из разных районов города. 36 кабинок, в каждой из которых может прокатить сразу 6 человек, особенно эффектно выглядят вечером в огнях разноцветной подсветки. Не менее захватывающий вид открывается из самих кабинок - на вечерний город, косу, набережную, порт и залив.