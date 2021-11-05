В Луцке обнаружили руины уникального древнего храма

В Луцке археологи обнаружили и исследовали уникальное древнее сооружение - Кафедральный Собор Святой Троицы, который был сооружен в XV веке сначала как деревянная святыня, а после в XVI веке уже отстроен как каменный храм. Этот собор называют "Матерью костелов на Руси", сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил руководитель Волынской археологической экспедиции Института археологии НАН Украины Виктор Баюк в своем Facebook.

Фундамент сооружение, стены и подземелье были выявлены и предварительно изучены при осуществлении работ по благоустройству территории Луцкой епархии Римско-Католической Церкви.

Как объяснил ученый, первую деревянную святыню уже как Кафедральный Собор на этом месте построил великий князь литовский, князь городенский, князь луцкий, титулярный король гуситов Витовт (представитель литовской династии Гедиминовичей) в 1427 году. А уже каменный храм правдоподобно был построен луцким епископом Юрием Фальчевским в 1545 году.

Были обследованы фундамент северо-западной круглой башни, стены северной части храма с архитектурными элементами (контрфорсами), а также анфилада неизвестных до сих пор подземелий под его алтарной частью.

В Луцке археологи обследовали древний костел - Кафедральный Собор Святой Троицы (фото: facebook.com/bayuk.viktor)

В Луцке археологи обследовали древний костел - Кафедральный Собор Святой Троицы (фото: facebook.com/bayuk.viktor)

В Луцке археологи обследовали древний костел - Кафедральный Собор Святой Троицы (фото: facebook.com/bayuk.viktor)

Археолог также рассказал, что находку сейчас решили временно законсервировать с сохранением возможности дальнейших масштабных исследований.

Кафедральный Собор Святой Троицы в Луцке называют "Матерью костелов на Руси" (фото: facebook.com/bayuk.viktor)

Кафедральный Собор Святой Троицы в Луцке называют "Матерью костелов на Руси" (фото: facebook.com/bayuk.viktor)

Кафедральный Собор Святой Троицы в Луцке называют "Матерью костелов на Руси" (фото: facebook.com/bayuk.viktor)

Отметим, что в Луцк литовский князь Витовт решил перенести католическую кафедру из Владимира. Сам же город при его правлении имел статус неофициальной южной столицы государства Великое княжество Литовское, Русское и Жемайтийское - Литвы.

Кстати, в Луцке 6 января 1429 года начался 13-недельный съезд европейских монархов, на котором Витовт пытался получить королевскую корону. В 1430 году император Священной Римской империи Сигизмунд Люксембург действительно провозгласил Витовта королем "Литовского королевства", и уже была назначена церемония коронации. Но высланную освященная корону перехватила польская шляхта, и в октябре того же года Витовт умер, так и не будучи коронованным.