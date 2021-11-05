Доктор Комаровский рассказал, есть ли угроза полиомиелита для детей в Украине

После случая, когда в прошлом месяце не вакцинированный малыш из Ровенской области заболел полиомиелитом и остался парализованным, родителей волнует вопрос – какова на самом деле ситуация с данной инфекционной болезнью в Украине, сообщает Сегодня.

Кандидат медицинских наук, доктор Украины Евгений Комаровский рассказал, как защитить детей от полиомиелита.

Действительно, в стране есть подтвержденные случаи заболеваемости полиомиелитом среди детей, – говорит доктор Комаровский, - естественно, родители переживают и спрашивают, действительно ли под угрозой все дети в возрасте до 5 лет. Но если ваш ребенок вакцинирован против полиомиелита, то никакой угрозы для него нет.

Напомним, что Минздрав Украины призвал всех родителей, чьи дети не привиты против полиомиелита, наверстать прививки. В октябре 2021 года полиомиелит стал причиной паралича у невакцинированного полуторагодовалого ребенка в Ровенской области. В семье, где воспитываются 10 детей, семеро из них заболели полиомиелитом. Родители сознательно отказывались от обязательных прививок по религиозным соображениям.

Евгений Комаровский отметил, что вообще в Украине большая проблема – это купленные документы о вакцинации детей, и не только от полиомиелита. Тенденции покупать справки появились еще 20 лет назад, увы родители продолжают так поступать до сих пор. Да, врачи получали копейки и старались заработать на чем могли. Но это никак не защитит ваших детей.