Отстранение и не только: что грозит Леросу за средний палец президенту

Народный депутат Украины Гео Лерос во время выступления в Верховной Раде показал неприличный жест президенту Владимиру Зеленскому. Теперь регламентный комитет должен дать оценку действиям нардепа, сообщает Сегодня.

В четверг, 4 ноября, Гео Лерос, выступая на трибуне, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который в Раде представил кандидатуру Алексея Резникова на должность министра обороны.

"Вы можете сколько угодно травить на меня свои правоохранительные органы, клепать дело, но я не боюсь говорить правду. Вы – главный предатель в Украине" , – сказал нардеп.

Зеленский никак не отреагировал на слова нардепа, а спикер парламента Руслан Стефанчук попросил выключить микрофон. Уходя с трибуны, Лерос показал Зеленскому средний палец.

После инцидента депутат от фракции "Слуга народа" Мария Мезенцева обратилась к регламентному комитету, чтобы тот дал оценку действиям Лероса.

Как нардепа накажет Рада

Первый вице-спикер Александр Корниенко предполагает, что регламентный комитет ВРУ оперативно рассмотрит обращение фракции "СН" и примет решение. Однако, согласно регламенту Рады, максимальное наказание, которое грозит Леросу – дисциплинарное мероприятие в виде отстранение от пяти пленарных заседаний. Об этом журналистам рассказал Корниенко.

"За такое мы не можем лишать зарплаты или забирать мандат" , – добавил вице-спикер.

От мелкого хулиганства до госизмены

В то же время адвокат Иван Либерман говорит, что, кроме дисциплинарного взыскания, Гео Леросу может грозить административная и даже уголовная ответственность. А в случае, если дело дойдет до суда, нардеп имеет все шансы получить реальный тюремный срок и выплатить немаленькую сумму президенту.

По мнению юриста, совершенное депутатом правонарушение подразумевает несколько уровней ответственности. Как минимум, Гео Лероса можно привлечь по ст.173 Кодекса Украины об административных правонарушениях – "Мелкое хулиганство". Это штраф от 51 до 119 грн или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или исправительные работы на срок от 1 до 2 месяцев, либо арест – до 15 суток. Но также такое поведение депутатами можно расценивать самыми разными статьями КУпАП или ККУ. Теоретически так можно дойти и до самых тяжких преступлений.

"Однако поведение нардепа можно рассматривать и по более серьезной статье уже Уголовного кодекса. Показав "фак" президенту, Гео Лерос публично продемонстрировал, что он "послал" не только лично Зеленского, но и главу государства вместе с его гражданами, а значит, всю страну. Это можно расценивать, как посягательство на верховенство государственной власти, которая является признаком суверенитета государства. А деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету – Государственная измена. Статья 111 Уголовного кодекса – лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой" , – говорит Либерман.

Миллион гривен компенсации

Кроме того, по словам адвоката, Владимир Зеленский, как физическое лицо, может подать в суд иск о защите чести и достоинства и взыскать круглую сумму. Как пример, адвокат называет один млн гривен моральной компенсации от физического лица Гео Лероса.

Отметим, что в заявлении в суд засобиралась бы "солидная" доказательная база. Подобное поведение Лероса – не первое публичное оскорбление Владимира Зеленского.