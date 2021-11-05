Эпохальной украинской маршрутке исполнилось 22 года

4 ноября 1999 года из ворот сборочного цеха Черкасского авторемонтного завода вышел первый серийный автобус «Богдан» А091, впоследствии занявший лидирующий позиции в своем классе на украинском рынке, сообщает Автоцентр.

Разработка такой принципиально новой для Украины машины была поручена ОАО «Укравтобуспром», который в то время был ведущим НИИ именно по производству такой техники. В конструкции автобуса были заложены современные технические решения, и он полностью соответствовал европейским стандартам общественного транспорта.

Опытный Богдан А091 появился еще в 1998 году. Внешне эта машина отличалась отсутствием водительской двери.

«Богдан» А091 получил несущий кузов оригинальной конструкции и по всем статьям превосходил заполонивший наши дороги российский ПАЗ-3205. Стеклопластиковые передние и задние стенки кузова повышали его стойкость к коррозии. Была применена задняя пневморессорная подвеска, которая обеспечивала повышенный комфорт.

Богдан А091 на улицах Киева

На автобусе использовался дизель известного японского производителя ISUZU, имеющий ресурс до 600 тыс. км. Были применены и другие компоненты этой фирмы: трансмиссия, ведущие мосты, подвеска и даже щиток приборов и органы управления.

Презентация 200-го автобуса

Это был автобус городского типа, длиной 7195 мм, рассчитанный на перевозку 50 пассажиров, мест для сидения – 21. Двигатель в 145,5 л. с. обеспечивал максимальную скорость в 90 км/ч.

Первый школьный автобус Богдан А091.3

В 2000 году было выпущено ровно 50 машин, 7 декабря 2001 года изготовили 200-й автобус, а 13 мая 2003-го отметили выпуск уже 1000-го экземпляра.

Юбилейный, 1000-й автобус показали на SIA 2003 в Киеве.

Производство автобусов росло с каждым годом. А всего в 1999 – 2005 гг. было выпущено 2389 городских автобусов «Богдан» А091. А в 2001 – 2004 гг. к ним добавилось еще 104 междугородних машин А091.1 и 15 медицинских шасси А091С. Кроме того, в 2002 – 2004 гг. было выпущено первых пять школьных автобусов А091.3

Междугородний “Богдан” А091.1

Туристический Богдан “А091.2”

Богдан А091С – кабинет рентгенодиагностический передвижной “ІНДІАРС-П”, разработка ПО “Квант” (Харьков)