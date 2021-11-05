В Украине зафиксировали северное сияние

В Украине зафиксировали полярное сияние. Его даже успел сфотографировать метеоаматор Андрей Гаврилюк, сообщает УНИАН.

Как сообщается, полярное сияние наблюдалось в ночь на 4 ноября около полуночи в городе Киверцы Волынской области.

"Наблюдал северное сияние сегодня ночью на 50 широте в Киверцах, Волынская область в 00:10 по местному времени!.. Фотографически наблюдалось минут 10-15 как красное свечение в северной части неба, затем накрыла слоистая облачность и туман" , - приводит слова очевидца издание.

Северное сияние над Киверцами / фото Андрей Гаврилюк

Поскольку вспышки на Солнце есть по сути мощными выбросами радиации, доходя до атмосферы Земли, они усиливают северное сияние.