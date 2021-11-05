Замсекретаря СНБО Демченко лоббировал "Харьковские соглашения" – расследование

Журналисты нашли доказательства причастности экс-замглавы МИД Украины, а ныне заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко к лоббированию "Харьковских соглашений", дело о подписании которых расследует СБУ по решению СНБО, сообщает Радио Свобода.

В расследовании "Схем" говорится, что за день до голосования за "Харьковские соглашения" в парламенте прошло непубличное заседание Комитета по национальной безопасности и обороне ВРУ. На этом заседании тогдашний заместитель председателя Министерства иностранных дел убеждал депутатов, что эти соглашения выгодны для Украины и поэтому депутаты должны за них проголосовать. Об этом говорится в стенограмме заседания, которую разыскали журналисты.

Его аргументы: "Харьковские соглашения" – это неизбежность. Преимущество – более дешевый российский газ.

"Что удалось достичь, в частности, во время переговорного процесса? Достичь приемлемой цены на поставки Российской Федерацией газа в Украину на текущий год с целью завершения формирования Государственного бюджета Украины за 2010 год. Украина получила возможность заложить основы для стабильного экономического развития в течение ближайшего десятилетия [...]

В условиях существенного продления срока пребывания Черноморского флота украинская сторона получает веское основание активизировать диалог с Российской Федерацией по уточнению условий пребывания флота" , – говорил на заседании комитета тогда Руслан Демченко.

Слушателями и поддержавшими Руслана Демченко и идею рассмотрения в Совете "Харьковских соглашений" были тогдашние народные депутаты Анатолий Кинах и Сергей Гриневецкий.

Анатолий Кинах, Сергей Гриневецкий и Руслан Демченко / Фото: "Схемы" (RFE/RL)

Через 9 лет Владимир Зеленский придет к власти. И назначит всех троих на разные государственные должности. Причем некоторых в обход закона о люстрации.

Сегодня Руслан Демченко – первый заместитель секретаря СНБО. Его руководитель Алексей Данилов в эфире телеканалов публично задает вопросы к обществу – почему страну 11 лет назад продали за сто долларов скидки? А СНБО обратился в СБУ, чтобы спецслужба расследовала дело о подписании "Харьковских соглашений".

Поскольку Демченко находился на высокой должности при Януковиче, то подпадал под действие закона об очищении власти (люстрации). Его фамилия даже была опубликована среди люстрированных на сайте Министерства юстиции, но позже она исчезла из перечня.

Фамилию Демченко, как и других чиновников времен Януковича, с сайта Министерства юстиции убрали из-за жалоб граждан, пояснили в самом Минюсте.

Сергей Гриневецкий, будучи депутатом поддержавший "Харьковские соглашения", уже при Зеленском претендовал на должность главы Одесской ОГА. Сначала ему в назначении отказали, ведь он был первым секретарем Раздельнянского районного комитета Компартии Украины в 1990-1991 годах. Но позже его все же назначили на должность главы ОГА, и только через две недели после назначения суд признает, что Гриневецкий не подпадает под действие закона о люстрации.

Еще один экс-депутат, в 2010 году поддержавший голосование за "Харьковские соглашения" в парламенте, Анатолий Кинах при Зеленском получил должность председателя национального трехстороннего социально-экономического совета. При этом Кинах сам просил Зеленского назначить его на эту должность.

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