Назначение Резникова не понравилось России и "ДНР"

Назначение Алексея Резникова министром обороны Украины вызвало неадекватную реакцию в России. В частности, постпред РФ Александр Лукашевич предупредил ОБСЕ о "последствиях", связанных с перестановками в украинском военном ведомстве. Об этом, ссылаясь на российские СМИ, сообщает Зеркало недели.

По мнению Лукашевича, сегодняшнее утверждение в должности министра обороны Украины бывшего вице-премьера по реинтеграции Алексея Резникова вряд ли "положительно скажется на урегулировании ситуации" на Донбассе.

На чем основаны такие выводы и какие "последствия" ждут ОБСЕ, Лукашевич не уточнил.

Подобная реакция российского представителя была поддержана марионетками Кремля в так называемых "ЛДНР". Так, лидер донецких террористов Денис Пушилин, в своем интервью кремлевским пропагандистским каналам, заявил о том, что в случае наступления ВСУ, "войска ДНР" не будут отсиживаться в обороне, а перейдут в контрнаступление и дойдут до Киева.