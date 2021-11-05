Минздрав расширит список профессий для обязательной вакцинации

Министерство здравоохранения Украины планирует расширить перечень профессий, которым нужно получить обязательную прививку против COVID-19. Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин во время брифинга, сообщает Страна UA.

По словам Кузина, к этому перечню хотят добавить работников:

сферы социальных услуг;

организаций защиты прав детей, реабилитационных учреждений;

предприятий, учреждений, организаций, которые включены в список объектов критической инфраструктуры.

Стоит отметить, что в последний пункт перечня входит железнодорожный перевозчик "Укрзализныця".

По словам Кузина, приказ о расширении перечня пока на утверждении у центральных органов исполнительной власти.

Напомним, с понедельника, 8 ноября, вступит в силу Приказ Министерства здравоохранения "Об утверждении Перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам".

В соответствии с Приказом обязательным прививкам против COVID-19 подлежат работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов; сотрудники местных государственных администраций и их структурных подразделений; работники сферы образования.