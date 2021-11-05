В Казахстане опровергли блокировку транзита угля в Украину

Ограничения на транзит казахстанского угля через Россию в Украину связаны с загруженностью инфраструктуры с российской стороны, заявили в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, сообщает Интерфакс-Украина.

"Полностью Россия не блокировала поставку угля, но есть некоторые ограничения, в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны" , - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, в четверг глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус написал в своем телеграм-канале, что Российская Федерация остановила транзит угля, поступающего в Украину из Казахстана. Он заявил, что все соответствующие поставки в ноябре заблокированы. При этом Герус уточнил, что технически блокирование происходит на уровне компании "РЖД", которая не подтверждает проезд вагонов с таким углем через территорию России.