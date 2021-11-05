Кабмин назначил временного главу Госэкоинспекции

Кабинет министров назначил временно исполняющего обязанности главы Государственной экологической инспекции. Им стал Дмитрий Заруба.﻿ Об этом, ссылаясь на "Правительственный портал", пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

Заруба работал первым заместителем главы Госэкоинспекции с февраля 2021 года.

"Возложить временно, до назначения в установленном порядке главы Государственной экологической инспекции Украины, исполнение обязанностей главы Государственной экологической инспекции Украины на первого заместителя главы указанной инспекции Зарубу Дмитрия Васильевича" , – говорится в сообщении.

3 ноября Кабмин уволил Андрея Малеваного с должности главы ДЭИ.