Huawei создал автобренд и анонсировал первый электрокар

Автомобильный бренд с броским и узнаваемым именем Avatar официально зарегистрирован компаниями Changan, Huawei и CATL. Новоиспеченный автопроизводитель даже анонсировал свой логотип и первый электрокар – им станет купеобразный кроссовер, сообщает РБК-Украина.

На совместной презентации руководители созданной компании показали профиль будущего серийного электрического кроссовера и продемонстрировали публике логотип бренда. Сообщается, что наибольший вклад в совместный проект внесла автомобильная компания Changan.

Ранее автопроизводитель переименовал свое подразделение Changan Weilai New Energy Automobile Technology Co, которое ранее занималось выпуском и конструированием электромобилей, в Avatar Technology Co. Спустя несколько месяцев стало понятно, с чем связано это переименование.

Для будущей модельной линейки Changan предоставит свои наработки в сфере электромобилей, уже даже создана новая модульная платформа CHN. Huawei отвечает за мультимедийные и онлайн-технологии, а CATL станет поставщиком современных тяговых аккумуляторов и сопутствующих узлов. Дебют серийного кроссовера Avatar запланирован на 2022 год.