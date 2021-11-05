"Башня из пиццы": президент Бразилии перепутал название Пизанской башни

Президент Бразилии Жаир Болсонару перепутал название Пизанской башни в Италии, он назвал ее "башней из пиццы" во время церемонии запуска технологии 5G, сообщает Рубрика.

"Я путешествую по Бразилии, по всему миру. Недавно я был в Италии (…) я посетил башню из пиццы" , — рассказал президент Бразилии.

По словам Балсонару, к нему подошел ребенок с вопросом, горят ли сейчас леса Амазонки. Бразильский президент ответил ему, что "Калифорния горит больше, чем Бразилия, но никто ничего не говорит".

Известно, что Пизанская башня представляет собой часть Пизанского собора в Пизе — городе на севере Италии. Башню начали строить в 1173 году, строительство продолжалось около 200 лет и завершилось в 1360 году.