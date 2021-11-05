В Украине к отоплению подключено почти 90% жилья

По состоянию на 5 ноября 2021 года в среднем по Украине к отоплению подключено почти 90% жилищного фонда, сообщает Укринформ.

Об этом на брифинге заявил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов.

"Относительно подключения. По состоянию на сегодня показатель подключения к теплу, согласно данным администраций, составляет почти 90% в среднем по жилищному сектору и около 85% на объектах социальной сферы" , - сказал министр.

По его словам, завершилось практически на 100% подключение к теплу жилых домов в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой, Черкасской и Черниговской областях.

В Запорожской и Николаевской областях подключены две трети объектов, Херсонская и Одесская области – менее 50% жилищного фонда. Чернышов связывает такие показатели с климатическими особенностями этих областей, ведь подключать к отоплению объекты социальной структуры Южной Украины целесообразно позже.

Министр заверил, что в указанных областях уже технически все готово к началу отопительного сезона.

"Отдельно должен остановиться на ситуации по Сумской области, где были определенные вопросы с подключением определенных объектов. Уже проведена соответствующая работа. Руководство области заверило, что сегодня до конца дня подключение будет завершено" , - сообщил Чернышов.

Он также отметил, что руководство громад выполняет свои обязательства по меморандуму относительно неповышения тарифов для населения. Чернышов напомнил, что тарифы на тепло для бытовых потребителей в этом отопительном сезоне не изменятся.