Цены на зерно в Украине выросли

Цены на основные зерновые и масличные культуры выросли, сообщает Сегодня.

По состоянию на 5 ноября подешевели только кукуруза и соя. А рапс и горох совсем не изменились в цене, свидетельствуют данные Tripoli.land.

Подорожали такие культуры:

Пшеница, 2 класс – 8462 грн за тонну (+28 грн за сутки);

Пшеница, 3 класс – 8412 грн за тонну (+32 грн);

Ячмень – 6868 грн за тонну (+25 грн);

Подсолнечник – 18 154 грн за тонну (+23 грн).

Стоимость культур была рассчитана по курсу 26,19 грн/доллар.

10 областей Украины уже завершили сев озимых

По состоянию на 1 ноября озимых зерновых культур посеяно 7,1 млн га, или 90% к прогнозу:

Пшеницы посеяно 6,1 млн га, или 91% к прогнозу;

Ячменя посеяно 844 тыс. га, или 83% к прогнозу;

Рожь посеяна 157 тыс. га, или 98% к прогнозу.

Также Украине посеяно 1 млн га озимого рапса, что составляет 99% к прогнозу.

Напомним, урожайность зерновых культур в 2021 году выросла на 18% по сравнению с прошлым годом. По состоянию на 19 августа аграрии собрали более 31 миллиона тонн зерновых, а это на 11% больше, чем за весь период предыдущего года.