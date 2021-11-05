Умер актер из популярного сериала "Сыны анархии"

Уильям Лакинг скончался 18 октября в своем доме в Лас-Вегасе, однако информацию о его смерти обнародовали только в начале ноября, сообщает Корреспондент.

Американский актер Уильям Лакинг скончался в возрасте 80 лет. Об этом 4 ноября сообщило издание Metro со ссылкой на его жену Сигрид Инсул Лакинг.

Супруга артиста уточнила, что он умер в своем доме в Лас-Вегасе 18 октября. Причина его смерти не раскрывается.

﻿Лакинг дебютировал на экранах в 1968 году в сериале Лансье. За свою карьеру он снялся по многим картинам, включая Секретные материалы, Коломбо, Планета Ка-Пекс, Красный дракон. Большую популярность актеру принесла роль байкера Пайни Уинстона в популярном сериале Сыновья анархии.

Уильям Лакинг в фильме Сыны анархии (справа) twitter.com/nypost