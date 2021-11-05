На ремонт кулуаров Рады потратят больше 40 миллионов

В помещениях Верховной Рады Украины готовятся провести ремонт за 41,50 миллионов гривен. Планируют обновить пресс-центр парламента. Об этом, ссылаясь на данные государственных закупок ProZorro, пишет Карина Вольтер, Страна UA.

Как указано в тендере, ремонт (реставрационный) кулуаров хотят провести на третьем этаже административного здания Верховной Рады Украины на улице Михаила Грушевского, 5, в части обустройства пресс-центра. Срок поставки товаров, выполнения работ или услуг указан до 20 декабря 2021 года.

В результате тендера, ремонт заказало ООО "Брилиантс Груп". По данным тендера, стоимость сделки всего на 0,1% ниже ожидаемой стоимости закупки в 41,52 млн грн.

Конкурентами были проектировщик "Грін Маєток" и ФЛП Каримов Александр Викторович из Киева. Никто не снижал цену во время аукциона.