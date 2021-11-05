Китай попросил США прекратить "политические манипуляции" с происхождением COVID-19

Китай обратился к Соединенным Штатам с просьбой завершить политические манипуляции, связанные с появлением коронавирусной инфекции, сообщает Газета.ru.

Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.

По мнению Пекина, Вашингтону надо самому проявлять больше прозрачности на предмет происхождения COVID-19 и расследования причины пандемии.

"Мы в очередной раз призываем США прекратить политические манипуляции, вернуться на правильный путь сплоченности в борьбе с пандемией и поиска источника происхождения коронавируса научным путем" , — обратил внимание дипломат Китая.

До этого представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что понимание истоков пандемии COVID-19 является основным направлением деятельности президента Джо Байдена. Об этом представитель американской администрации рассказала на брифинге.