Китай попросил США прекратить "политические манипуляции" с происхождением COVID-19
Китай обратился к Соединенным Штатам с просьбой завершить политические манипуляции, связанные с появлением коронавирусной инфекции, сообщает Газета.ru.
Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.
По мнению Пекина, Вашингтону надо самому проявлять больше прозрачности на предмет происхождения COVID-19 и расследования причины пандемии.
"Мы в очередной раз призываем США прекратить политические манипуляции, вернуться на правильный путь сплоченности в борьбе с пандемией и поиска источника происхождения коронавируса научным путем", — обратил внимание дипломат Китая.
До этого представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что понимание истоков пандемии COVID-19 является основным направлением деятельности президента Джо Байдена. Об этом представитель американской администрации рассказала на брифинге.
"Для нас крайне важно докопаться до истины", — подчеркивала Жан-Пьер.