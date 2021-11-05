Украина обеспечена ядерным топливом на 1,5 года вперед
Украина имеет запасы топлива на атомных станциях, рассчитанные на 1,5 года работы, заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает Интерфакс-Украина.
"По состоянию на данный момент резерв ядерного топлива, закупленного наперед, дает возможность абсолютно спокойно проходить ОЗП. На сегодня есть 146% годовой потребности для блоков ВВЭР-1000 и 150% для ВВЭР-440", – отметил Галущенко в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.
По его словам, создавая преграды относительно поставок топливных ресурсов, Российская Федерация имеет возможность повлиять на ограничение поставок ядерного топлива, поскольку половина блоков АЭС работают на российском топливе.
Вместе с тем, учитывая имеющиеся запасы, Галущенко заверил, что такие ограничения, если они будут, не повлияют на работу АЭС.
"В этом плане мы чувствуем себя абсолютно спокойно", – подчеркнул он.