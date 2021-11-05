Мощное наводнение обрушилось на Индонезию: есть жертвы
Смертельные наводнения обрушились на остров Ява в Индонезии, уже есть погибшие, сообщает УНИАН.
По заявлению официальных лиц, внезапные наводнения в результате проливных дождей на главном острове Индонезии, Яве, унесли жизни как минимум пять человек, еще четыре человека пропали без вести.
Как сообщается, реки на склонах горы Арджуно вышли из берегов и затопили пять деревень.
Спасательные работы затруднены из-за заваленных грязью и мусором дорог.
Как сообщается, власти все еще собирают информацию об ущербе и возможных жертвах. Людей начали эвакуировать из пострадавших районов в правительственные убежища.
Сообщается о сильных наводнениях и в других районах страны, однако информации о пострадавших не поступало.