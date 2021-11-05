Передавал данные гостайны: разоблачен полковник ВСУ

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении полковника ВСУ – командира одного из подразделений Николаевской области, который имеет гражданство РФ и несанкционированно накапливал тайные военные документы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В ходе обыска по месту жительства военнослужащего обнаружены и изъяты жесткие диски, флешки, мобильные терминалы, ноутбук, на которых хранится информация военного характера, в т.ч. с ограниченным доступом, а также документы и блокноты с записями секретных сведений.

Спецслужба также сообщила, что военнослужащий имеет контакты с действующими военными ВС России и жителями Крыма, причастными к деятельности российских спецслужб.

Кроме того, СБУ заявила, что полковник ВСУ имеет гражданство России.

Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 422 УК Украины «Разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, или утрата документов или материалов, содержащих такие сведения».

Продолжаются следственные действия, принимаются меры по установлению всех обстоятельств преступления.

Решается вопрос о сообщении военному о подозрении и избрании меры пресечения.