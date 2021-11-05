Кабмин избрал временного главу таможни

Согласно решению Кабинета министров временно исполнять обязанности главы Государственной таможенной службы будет бывший начальник пограничной разведки Вячеслав Демченко, сообщает Зеркало недели.

Соответствующее распоряжение уже опубликовано на "Правительственном портале".

Он будет занимать эту должность, пока глава Государственной таможенной службы не будет определен в установленном порядке.

"Возложить временно с 5 ноября 2021 г. до назначения в установленном порядке главы Государственной таможенной службы Украины исполнение обязанностей главы Государственной таможенной службы Украины на директора департамента борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил указанной службы Демченко Вячеслава Вадимовича" , — говорится в документе.

Ранее эту должность занимал Павел Рябикин, однако вчера ВР проголосовала 237 голосами "за" его назначение министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.