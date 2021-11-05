Часть невакцинированных украинцев с понедельника отстранят от работы

С понедельника, 8 ноября, вступает в силу постановление Кабмина об отстранении от работы чиновников и педагогов, которые отказываются или уклоняются от проведения прививок против COVID-19. В дальнейшем перечень профессий планируют расширить, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Кого будут отстранять от работы

Приказом Минздрава определен конкретный перечень профессий, в которых прививка от COVID-19 является обязательной. Прививки должны сделать сотрудники:

работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов,

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

учреждений высшего, послевузовского, профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специального образования и учреждений независимо от типа и формы собственности.

Отстранение работников проводится путем издания приказа или распоряжения руководителя. Срок отстранения устанавливается до устранения причин, которые его обусловили. На время отстранения оплата труда работников и государственных служащих проводится согласно нормам закона.

Кто может избежать отстранения

Форма №028

Согласно решению Минздрава, не могут быть отстранены от работы лица, имеющие противопоказания к вакцинации и которые предоставили соответствующее медицинское заключение (форма №028), выданное учреждением здравоохранения.

Если противопоказания временные, то такая справка будет выдаваться на определенный промежуток времени - от 3 или более месяцев, после чего потребуется прививка.

Одна доза

Лица, получившие одну дозу вакцины, также не подлежат отстранению от работы, поскольку отстранению подлежат только уклоняющиеся или отказывающиеся от вакцинации.

Переболевшие

Те люди, которые переболели и выздоровели, должны получить медицинскую справку №028. Этой категории граждан справка выдается максимум на три месяца.

Расширение списка

Кроме того, Минздрав подготовил дополнение к перечню профессий для обязательной вакцинации. Этот приказ пока не вступил в силу. Предлагается дополнить перечень работниками: