Лариса Долина кардинально изменила имидж и ошеломила фанатов
Российская эстрадная певица Лариса Долина кардинально изменила свой образ перед концертным туром. Известная ранее пепельная блондинка показалась перед фанатами с челкой и темно-каштановым цветом волос, сообщает Обозреватель.
Фотографию в новом амплуа 66-летняя исполнительница выложила на свою страницу в Instagram. Любительница длинных волос отрезала свои локоны, представ перед аудиторией с прической "под мальчика" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Долина неоднократно экспериментировала с волосами, наращивая длину и подрезая их до плеч. Артистка также любила делать объемные кудри и прическу "каре".
Однако эксперименты с цветом для певицы в новинку, поэтому подписчики забросали Ларису одобрительными отзывами.
"Шикарно, вам очень подходит", "Богиня", "Невероятно красавица", – написали комментаторы.