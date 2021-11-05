Лариса Долина кардинально изменила имидж и ошеломила фанатов

Российская эстрадная певица Лариса Долина кардинально изменила свой образ перед концертным туром. Известная ранее пепельная блондинка показалась перед фанатами с челкой и темно-каштановым цветом волос, сообщает Обозреватель.

Фотографию в новом амплуа 66-летняя исполнительница выложила на свою страницу в Instagram. Любительница длинных волос отрезала свои локоны, представ перед аудиторией с прической "под мальчика" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).





Долина неоднократно экспериментировала с волосами, наращивая длину и подрезая их до плеч. Артистка также любила делать объемные кудри и прическу "каре".

Лариса Долина часто экспериментирует с прически

Однако эксперименты с цветом для певицы в новинку, поэтому подписчики забросали Ларису одобрительными отзывами.