Если не Буковель, то что: лучшие курорты украинских Карпат

Буковель – популярный украинский город, куда приезжают туристы даже из-за рубежа. Однако там не найти места для спокойного отдыха и воссоединения с природой, сообщает Обозреватель.

Сайт подобрал 5 карпатских курортов, которые идеально подойдут для отдыха в холодное время года.

Сходница

У молодого карпатского курорта есть не менее интересные локации, чем в Буковеле. Рядом с городком находится Национальный парк Сколевские Бескиды. В густых заповедных лесах водятся разные звери, большинство из которых занесены в Красную книгу Украины.

Сходница – оздоровительный украинский курорт. Источник: Instagram @stasik_16

В Сходнице есть несколько ресторанов средней ценовой категории. Правда, выбор блюд невелик. Если в Буковеле представлены разные кухни, то здесь, в основном, украинская. Обеды можно выбирать на месте или заказывать заранее.

Хостелов в регионе очень мало, но есть недорогие санатории. На агрегаторах можно найти бюджетные и элитные номера, отличающиеся уровнем комфорта, сервисом и расположением.

Сходница славится невероятной природой. Источник: Instagram @stasik_16

Приблизительные цены:

Обед в бюджетном кафе: от 120 грн

Ужин в ресторане: от 250 грн

Чашка кофе: от 12 грн

Место в санатории/хостеле: от 350 грн

Номер на двоих в отеле: от 415 грн

В лесах сходницы водятся редкие звери. Источник: Instagram @kavaclub

Славское

Отдых в Славском подойдет любителям эко-туризма. Этот небольшой поселок расположен в окружении нескольких гор: Тростян, Погаг, Ильза, Писана, Менчел и Высокий Верх. Так же, как и в Буковеле, здесь развит горнолыжный туризм. Однако цены ниже, чем на известном курорте. Также здесь много пеших маршрутов по горам и лесам, есть дорожки для велопрогулок. Подъемниками можно подняться на некоторые вершины, чтобы своими глазами увидеть невероятные виды.

Славское расположено между высокими горами. Источник: Instagram @rick_the_hedgehog

Долго искать размещение в Славском не придется. В городе развит гостиничный бизнес. А вот ресторанов и кафе практически нет. Большинство заведений питания находятся при санаториях и базах отдыха. Поэтому они не могут похвастаться разнообразным меню, но явно имеют повод гордиться совсем невысокими ценами.

У Славского много интересных локаций. Источник: pixabay.com

Приблизительные цены:

Обед в бюджетном кафе: от 70 грн

Ужин в ресторане: от 120 грн

Чашка кофе: от 15 грн

Место в санатории/хостеле: от 300 грн

Номер на двоих в отеле: от 400 грн

Славское имеет много бюджетных вариантов отдыха. Источник: Instagram @victoriacadmea

Пилипец

Самая большая деревня Межгорского района расположена среди горных пейзажей на высоте 750 метров над уровнем моря. Сюда приезжают, чтобы насладиться отдыхом у водопада Шипот, древних деревянных церквей и непроходимых лесов. Здесь ежегодно проходит множество фестивалей и народных гуляний. В Пилипце ценят закарпатские традиции и активно поддерживают их.

Пилипец – высокогорный курорт. Источник: Instagram @pilipets_aktivni_vidpochinok

Комфортнее всего для отпуска арендовать небольшой дом. Очень часто хозяева таких гостевых участков предлагают за символическую плату заказывать питание. Здесь, как и в Буковеле, можно попробовать гуцульские блюда и крепкие напитки.

В городе много водопадов и источников. Источник: Instagram @travel_by_minibus

Приблизительные цены:

Обед в бюджетном кафе: от 110 грн

Ужин в ресторане: от 250 грн

Чашка кофе: от 20 грн

Место в санатории/хостеле: от 225 грн

Номер на двоих в отеле: от 400 грн

Водопад Шипот – гордость города. Источник: Instagram @anna_obli

Мукачево

Если вам не очень интересно ходить по горным маршрутам и собирать ягоды, Закарпатье предлагает вам интересный отдых в древнем городе Мукачево. Конечно, сюда приезжают погулять по территории одной из самых интересных крепостей Украины – замка Паланок. Кстати, в городе функционируют волшебный Свято-Николаевский женский монастырь и кафедральный костёл Святого Мартина.

Между Буковелем и Мукачево почти нет ничего общего. Горнолыжный курорт всегда встречает шумные кафе и интересные экскурсии. В спокойном же городке в Закарпатье не так много туристов и развлечений. Однако здесь царит атмосфера старинного поселения и дух древних традиций.

В Мукачево царит невероятная атмосфера. Источник: Instagram @bely_mishka

Приблизительные цены:

Обед в бюджетном кафе: от 83 грн.

Ужин в ресторане: от 170 грн

Чашка кофе: от 19 грн

Место в санатории/хостеле: от 150 грн

Номер на двоих в отеле: от 450 грн

Замок Паланок – любимое место туристов в Мукачево. Источник: Instagram @yiyongcheng

Солотвино

Еще один популярный оздоровительный курорт Закарпатья. Наверное, по количеству туристов он не уступает Буковелю. А все потому, что здесь находятся источники с минерализованной водой. Она оказывает положительное влияние на организм и обладает целебными свойствами.

В Солотвино развита система санаториев с разными лечебными процедурами. Кроме привычных процедур, здесь предлагают гуцульские методы народной медицины.

Солотвино славится минеральными водами. Источник: Instagram @pro_vanya36

Приблизительные цены:

Обед в бюджетном кафе: от 100 грн.

Ужин в ресторане: от 340 грн

Чашка кофе: от 16 грн

Место в санатории/хостеле: от 300 грн

Номер на двоих в отеле: от 500 грн