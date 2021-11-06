Если не Буковель, то что: лучшие курорты украинских Карпат
Буковель – популярный украинский город, куда приезжают туристы даже из-за рубежа. Однако там не найти места для спокойного отдыха и воссоединения с природой, сообщает Обозреватель.
Сайт подобрал 5 карпатских курортов, которые идеально подойдут для отдыха в холодное время года.
Сходница
У молодого карпатского курорта есть не менее интересные локации, чем в Буковеле. Рядом с городком находится Национальный парк Сколевские Бескиды. В густых заповедных лесах водятся разные звери, большинство из которых занесены в Красную книгу Украины.
В Сходнице есть несколько ресторанов средней ценовой категории. Правда, выбор блюд невелик. Если в Буковеле представлены разные кухни, то здесь, в основном, украинская. Обеды можно выбирать на месте или заказывать заранее.
Хостелов в регионе очень мало, но есть недорогие санатории. На агрегаторах можно найти бюджетные и элитные номера, отличающиеся уровнем комфорта, сервисом и расположением.
Приблизительные цены:
Обед в бюджетном кафе: от 120 грн
Ужин в ресторане: от 250 грн
Чашка кофе: от 12 грн
Место в санатории/хостеле: от 350 грн
Номер на двоих в отеле: от 415 грн
Славское
Отдых в Славском подойдет любителям эко-туризма. Этот небольшой поселок расположен в окружении нескольких гор: Тростян, Погаг, Ильза, Писана, Менчел и Высокий Верх. Так же, как и в Буковеле, здесь развит горнолыжный туризм. Однако цены ниже, чем на известном курорте. Также здесь много пеших маршрутов по горам и лесам, есть дорожки для велопрогулок. Подъемниками можно подняться на некоторые вершины, чтобы своими глазами увидеть невероятные виды.
Долго искать размещение в Славском не придется. В городе развит гостиничный бизнес. А вот ресторанов и кафе практически нет. Большинство заведений питания находятся при санаториях и базах отдыха. Поэтому они не могут похвастаться разнообразным меню, но явно имеют повод гордиться совсем невысокими ценами.
Приблизительные цены:
Обед в бюджетном кафе: от 70 грн
Ужин в ресторане: от 120 грн
Чашка кофе: от 15 грн
Место в санатории/хостеле: от 300 грн
Номер на двоих в отеле: от 400 грн
Пилипец
Самая большая деревня Межгорского района расположена среди горных пейзажей на высоте 750 метров над уровнем моря. Сюда приезжают, чтобы насладиться отдыхом у водопада Шипот, древних деревянных церквей и непроходимых лесов. Здесь ежегодно проходит множество фестивалей и народных гуляний. В Пилипце ценят закарпатские традиции и активно поддерживают их.
Комфортнее всего для отпуска арендовать небольшой дом. Очень часто хозяева таких гостевых участков предлагают за символическую плату заказывать питание. Здесь, как и в Буковеле, можно попробовать гуцульские блюда и крепкие напитки.
Приблизительные цены:
Обед в бюджетном кафе: от 110 грн
Ужин в ресторане: от 250 грн
Чашка кофе: от 20 грн
Место в санатории/хостеле: от 225 грн
Номер на двоих в отеле: от 400 грн
Мукачево
Если вам не очень интересно ходить по горным маршрутам и собирать ягоды, Закарпатье предлагает вам интересный отдых в древнем городе Мукачево. Конечно, сюда приезжают погулять по территории одной из самых интересных крепостей Украины – замка Паланок. Кстати, в городе функционируют волшебный Свято-Николаевский женский монастырь и кафедральный костёл Святого Мартина.
Между Буковелем и Мукачево почти нет ничего общего. Горнолыжный курорт всегда встречает шумные кафе и интересные экскурсии. В спокойном же городке в Закарпатье не так много туристов и развлечений. Однако здесь царит атмосфера старинного поселения и дух древних традиций.
Приблизительные цены:
Обед в бюджетном кафе: от 83 грн.
Ужин в ресторане: от 170 грн
Чашка кофе: от 19 грн
Место в санатории/хостеле: от 150 грн
Номер на двоих в отеле: от 450 грн
Солотвино
Еще один популярный оздоровительный курорт Закарпатья. Наверное, по количеству туристов он не уступает Буковелю. А все потому, что здесь находятся источники с минерализованной водой. Она оказывает положительное влияние на организм и обладает целебными свойствами.
В Солотвино развита система санаториев с разными лечебными процедурами. Кроме привычных процедур, здесь предлагают гуцульские методы народной медицины.
Приблизительные цены:
Обед в бюджетном кафе: от 100 грн.
Ужин в ресторане: от 340 грн
Чашка кофе: от 16 грн
Место в санатории/хостеле: от 300 грн
Номер на двоих в отеле: от 500 грн