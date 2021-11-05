ГБР сообщило о новом подозрении Януковичу

Следователь Государственного бюро расследований по согласованию с прокурором Офиса генерального прокурора сообщил о подозрении экс-президенту Украины Виктору Януковичу как руководителю организованной преступной группы.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР﻿.

По версии следствия, в состав группы входили бывшие чиновники МВД, СБУ и ВСУ. Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, которые проходили в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014, а именно:

совершении террористического акта с целью устрашения населения, что привело к наступлению тяжких последствий и гибели людей;

причинении участникам акций протеста телесных повреждений разной степени тяжести, умышленных убийств и покушений на умышленные убийства с использованием огнестрельного оружия и спецсредств;

превышении власти и служебных полномочий, что сопровождалось насилием, применением оружия и специальных средств и повлекло тяжкие последствия охраняемым законом правам;

незаконном препятствии организации и проведению собраний, митингов, уличных походов и демонстраций.

Отмечается, что из-за действий этой организованной группы только в указанный период погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Уведомление о подозрении направлено по последним известным местам жительства экс-президента. Также копии письменного уведомления о подозрении вручены его защитникам.