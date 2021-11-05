В "Борисполе" поймали 17 человек с подозрительными COVID-сертификатами

За прошедшие сутки в киевском аэропорту "Борисполь" обнаружили 17 документов о COVID-вакцинации с признаками подделки.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

"4 ноября на территории аэропорта "Борисполь" у 17 человек обнаружили документы о вакцинации, которые могут содержать признаки подделки" , - говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины о подделке, а также использовании поддельных документов.

По каждому из фактов будет проведена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация.